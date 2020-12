David Boogerd: ‘Voor mijn werk dompelde ik mij zo onder in het nieuws dat het mij bij de keel greep’

Welke kunst bood ons het afgelopen jaar troost? Welk boek of schilderij, welke plaat of film gaf inspiratie? David Boogerd van De Ongelooflijke Podcast geeft antwoorden.

naam: David Boogerd

leeftijd: 35

plaats: Utrecht

functie: presentator De Ongelooflijke Podcast, redacteur EO en NPO Radio 1

‘Ik heb gekozen voor ‘De sterrennacht’, misschien wel het magnum opus van Vincent van Gogh. Het schilderij hangt in het Museum of Modern Art in New York, waardoor ik het nog nooit in het echt heb gezien. Toch moest ik tijdens dit knotsgekke jaar een aantal keer aan dit werk denken.

In 2016 verhuisden mijn vrouw en ik. Waar we vaak tegenaan lopen, op een leuke manier, is dat onze smaken totaal verschillen. We kwamen er maar niet uit wat we aan de muur wilden hangen. Als compromis zijn onze muren nu nog altijd kaal, haha. Maar destijds heb ik dus veel research naar allerlei schilderijen gedaan, waaronder ‘De sterrennacht’...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .