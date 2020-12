Beatrice de Graaf: ‘Aan het begin van de coronacrisis nam ik mij voor om iedere dag iets moois te ervaren’

Welke kunst bood ons het afgelopen jaar troost? Welk boek of schilderij, welke plaat of film gaf inspiratie? Historicus en terrorisme-onderzoeker Beatrice de Graag geeft antwoorden.

naam: Beatrice de Graaf

leeftijd: 44

plaats: Utrecht

functie: faculteitshoogleraar, historicus en terrorisme-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht

‘Een boek dat mij dit jaar troost bood, is Feuer der Freiheit: Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943) van de Duitse filosoof Wolfram Eilenberger. Het boek verscheen dit jaar en is nog niet naar het Nederlands vertaald, maar in Duitstalig Europa heeft Eilenberger ongeveer iedere talkshow gehaald.

Eilenberger schrijft over vier vrouwelijke filosofen: Simone de Beauvoir, Ayn Rand, Hannah Arendt en Simone Weil. Zij hebben ten opzichte van grote, mannelijke denkers te weinig ruimte en aandacht gehad, schrijft Eilenberger. Dat vind ik sowieso al een mooi uitgangspunt.

Zoals je aan d..

