Het museum: De veelzijdigheid van tekenaar Jan Kruis

In welk museum zijn we vandaag?

In ‘het vrolijkste museum van Nederland’, volgens het bord op de stoep. En inderdaad: als we naar de ingang lopen, horen we binnen al een paar dames gieren van de lach. Het blijken de vrijwilligsters Corry en Ria (‘Wij zijn buurvrouwen én heel goeie vriendinnen!’) die vandaag het museum onder hun hoede hebben. Corry geeft ons een rondleiding. Het Jan Kruis Museum werd geopend in mei 2019 en trekt sindsdien veel bezoekers, vertelt ze.



Interieur van afdeling met Jan, Jans en de kinderen - beeld Margaretha Coornstra

In dit kleine gebouw heeft een binnenhuisarchitect op even listige als esthetische wijze de ruimte optimaal uitgebuit. Natuurlijk zijn er hoofdrollen weggelegd voor de personages uit de Libelle-strip..

