De Wandeling: Op zoek naar de Duivelssteen

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in de steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: op zoek naar een intrigerende steen in de bossen bij De Steeg via het Veluwe Zwerfpad.

Waar lopen we vandaag?

Een paar weken geleden wees een vriendin mij op het bestaan van de Duivelssteen in de gemeente Rheden. Ik dacht dat ik de bossen aan deze kant van de Veluwe wel aardig kende, maar hier had ik nog nooit van gehoord. Enig speurwerk op internet (www.eenwagenvolverhalen.nl en rheden.nieuws.nl) leert dat het gaat om een steen met een verhaal. In de vijftiende eeuw werd de Grote Kerk in Doesburg gebouwd. Toen de duivel de kerk in aanbouw zag, werd hij woedend. Bij Laag Keppel vond hij een grote kei die hij naar Doesburg gooide om de toren te verwoesten. Hij mikte echter niet goed en de grote steen kwam zo’n zeven kilometer verderop in de Middachter Bossen bij De Steeg terecht.

Verwachtingsvol stap ik op een frisse november..

