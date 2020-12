'Meer empathie met claimanten'

‘De restitutie van kunst is de enige mogelijkheid om nog iets van het onmenselijke onrecht te herstellen dat Joden, en ook Roma en Sinti, in de periode 1933-1945 is aangedaan.’ Dus laten we dat dan ook zo zorgvuldig mogelijk doen, adviseert Jacob Kohnstamm, die het Nederlandse restitutiebeleid onderzocht.

Amsterdam

Maanden heeft Jacob Kohnstamm (71) zich als voorzitter van een evaluatiecommissie verdiept in het teruggavebeleid van kunst die tijdens het nazibewind onvrijwillig is afgestaan. Dat was niet helemaal nieuw voor hem; de oud-D66-politicus heeft er zelf ook ervaring mee, vertelt hij desgevraagd tijdens een interview via een videoverbinding.

Vijftien jaar geleden schreef zijn vader een opiniestuk dat ook in de Süddeutsche Zeitung werd gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan nam een Duits echtpaar contact met hem op. Dat had in 1943 voor vier rijksmark – een habbekrats – een schilderij gekocht dat door de kunstenares Dinah Kohnstamm was gemaakt. Was zij familie van hem?



Dinah was de tante van zijn vader...

