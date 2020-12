Visuele reis door het verzamelaarsbrein van oprichter Joop van Caldenborgh

Listen to your eyes is de veelzeggende titel van een tentoonstelling die te zien is in museum Voorlinden in Wassenaar. Joop van Caldenborgh, oprichter van het museum, selecteerde uit zijn eigen kunstcollectie zesendertig kunstwerken.

Het was voor Joop van Caldenborgh een bijna onmogelijke taak, want in zestig jaar tijd bouwde hij een moderne en hedendaagse kunstcollectie op met meer dan vierduizend kunstwerken. Het resultaat is een beeldende reis door een verzamelaarsbrein aan de hand van zeer uiteenlopende kunst.

Suzanne Swarts, directeur van museum Voorlinden, nodigde Van Caldenborgh uit om de tentoonstelling samen te stellen. ‘We vroegen hem deze tentoonstelling samen te stellen, vanwege zijn tachtigste verjaardag. Zijn eerste selectie bestond uit vierhonderd werken, maar dat was nog steeds veel te veel. Less is more, dat geldt ook bij de samenstelling van een expositie. Ik kom te vaak tegen bij musea dat men te veel wil laten zien in een tentoonstelling. ..

