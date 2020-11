Kleurrijke kunst uit de middeleeuwen

Tot ver in de achttiende eeuw - en soms ook vandaag de dag nog - werden de middeleeuwen gezien als een duistere en barbaarse periode: the dark ages. Maar in de negentiende eeuw begon die blik te veranderen. Omringd door onzekerheid en veranderingen - de opkomst van de moderne natiestaat, de industriële samenleving, de napoleontische oorlogen - verlangde de negentiende-eeuwse Europeaan terug naar de middeleeuwen, vanuit het idee dat het leven toen nog puur en zuiver was. Ja, er was weliswaar duisternis geweest in de middeleeuwen - pestepidemieën, hongersnoden, oorlogen - maar er was ook hoofse liefde, ridderlijkheid en prachtige, kleurrijke kunst uit voortgekomen.

De revival van de middeleeuwen was onder meer duidelijk te zien aan het tsar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .