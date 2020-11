Een nieuwe podcast over haat en liefde tussen geloof en popmuziek. Kun je alles luisteren?

‘Rock my soul’ is een nieuwe podcast die ingaat op de haat-liefdeverhouding tussen het christelijk geloof en popmuziek. ‘Er is niks mis mee om kritisch over teksten te zijn’, zegt podcastmaker Rogier Pelgrim. ‘Maar afwijzen, zo sta ik niet in het leven.’ De podcast komt woensdag online.

Ede

Rogier Pelgrim, Radio 2-producer en singer-songwriter, groeide op in een christelijk gezin dat open stond voor popmuziek. Toch was hij ergens op zijn hoede. Er deden in het Ede van zijn jeugd verhalen de ronde dat popartiesten hun ziel aan de duivel hadden verkocht. En dat, wanneer je hun muziek omgekeerd zou afspelen, je satanische teksten hoorde - al werkte dat idee ook op de lachspieren.

Maar in 2004 ging het hek van de dam toen hij met zijn vrienden de lange Amerikaanse documentaire ‘They sold their souls for rock’n roll’ keek. Hij was onder de indruk en gooide zijn foute en twijfelachtige cd’s de kliko in. Hij wilde niet beïnvloed worden door de duivel. Pelgrim kijkt er met gemengde gevoelens op terug. Het levert i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .