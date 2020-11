Van arme Duitse Joden tot Brits grootondernemer

De Londen Trocadero aan Coventry Street begon in 1896 als een restaurant van J. Lyons and Co.

Eerder schreef Harding over familie van vaderskant. In Het huis aan het meer beschrijft hij vijf gezinnen, die sinds begin twintigste eeuw woonden in het houten vakantiehuisje buiten Berlijn, waar zijn Joodse grootmoeder gelukkige kinderjaren had. Hij zoekt naar dit huisje en vindt een uitgewoond krot. Hij knapt het op en spreekt oud-bewoners, ook uit de DDR-tijd. De dorpsburgemeester geeft hem uiteindelijk de sleutel: hij mag het hebben. Nu is dat huisje een cultureel trefpunt voor verzoening.

Zijn nieuwe boek is ook zo’n meergeneratieportret, maar nu van de Britten. Harding vlecht bedrijfs- en familiehistorie ineen tot een breed panorama. De Joods-religieuze wortels van de Glucksteins en Salmons zijn in deze familieclan een bindmid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .