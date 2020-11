Kunstenaar Jan van Driel heeft flaporen en ontdekte dat Rembrandt ook uitstaande oren had

‘Het was mijn broer die het een bijzondere ontdekking vond en er meer onderzoek naar wilde doen’, vertelt Jan van Driel. Samen met zijn broer Daan bekeek hij in binnen- en buitenland de oren van Rembrandt. Het leverde het boek en bijbehorende tentoonstelling Oog voor het oor. De oren van Rembrandt door de ogen van Jan van Driel op. Het boek is geschreven door schrijver en kunstrecensent Wim van der Beek en de tentoonstelling is tot 24 januari te zien in het Stedelijk Museum Kampen. ‘Ik heb geen problemen met mijn eigen oren. Maar het is me wel opgevallen dat er op televisie weleens ongegeneerd de spot wordt gedreven met iemand met flaporen; alsof die dom zouden zijn. Als Rembrandt ook flaporen had, zal dat wel meevallen.’

