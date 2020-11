TV-schilder Bob Ross: een virtuoze cultfiguur

Gorssel

‘We komen om in de enthousiaste mails’, verzucht Ellen van Slagmaat, pr-vrouw van Museum MORE. Al ruim twee weken staan er veertig schildersezels in een knusse halve cirkel te wachten op het publiek. Op elke ezel prijkt een romantisch landschap. Zwartgeverfde wanden versterken het intieme ‘studio-gevoel’ van The Joy of Painting, het tv-programma waar Bob Ross beroemd mee werd.

Maar eerst moest het MORE twee weken dicht vanwege de corona. Van Slagmaat: ‘En een wachtlijst was onmogelijk door de online tijdslotentechniek. Maar aan de mailbox te zien gaat het stormlopen.’

Happy Painting is een samenwerkingsproject met de Bob Ross Inc. Het idee ontstond bij toeval, vertelt artistiek directeur ..

