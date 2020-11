Prijs voor Omtzigt en Sjoerdsma

Den Haag

De twee politici hebben zich sterk gemaakt voor een Europese wet die schenders van de mensenrechten strenger aanpakt. Deze zogenoemde Magnitsky-wet geeft de Europese Unie wereldwijd de mogelijkheid sancties in te stellen.

Het wetsvoorstel komt in december in stemming en de verwachting is dat het wordt aangenomen. Als dat gebeurt, kunnen mensenrechtenschenders op een zwarte lijst worden gezet. Dan kunnen ze geen visum meer krijgen voor EU-landen. Ook kan de unie dan banktegoeden in beslag nemen.

Sjoerdsma vindt het een eer dat hij de prijs krijgt. 'Maar waar het vooral om gaat is dat misdadigers wereldwijd hun gerechtigde straf niet meer kunnen ontlopen. Of het nu gaat om generaals in Myanmar die Rohingya’s opjagen of om d..

