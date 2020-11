The Rolling Stones keren terug naar Groningen met een speciaal aangepaste tentoonstelling

De expositie The Rolling Stones – Unzipped was gepland van 14 november tot 28 februari, maar of het Groninger Museum op 20 november weer open gaat, is de vraag, meldt de directie. Corona houdt huis, ook als het gaat om de Europese vasteland primeur van de eerste tentoonstelling die wordt gewijd aan ’s werelds beroemdste en nog actieve band.

The Rolling Stones – Unzipped was al te zien in Londen, de Verenigde Staten en Azië. Maar toch is de Groninger versie bijzonder. ‘We hebben verhalen en items toegevoegd’, zegt Mick Jagger, de inmiddels 77-jarige zanger van de band op de website van het museum.

De Stones waren al eens in Groningen. Op 2 juni 1999 gaven ze tijdens hun legendarische Bridges of Babylon-tournee een concert in het Stadspark. Op YouTube is daar maar een enkel filmpje van, maar ook daar al zie je dat het gelaat van de zingende atleet Jagger doorgroefd is. Dat geldt nog meer voor zijn maat, gitarist en medecomponist Keith Richards (76 nu). Drummer Charlie Watts is met zijn 79 jaar de oudste en ook de braafste. Hij gebruikte weinig drank en drugs en trouwde op 14 o..

