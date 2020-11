Hilversum

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1 is bij de prominenten gewonnen door Jean-Marc van Tol. De Fokke & Sukke-tekenaar maakte in totaal zeven fouten. Het evenement werd dit jaar gepresenteerd vanuit de studio in Hilversum. Vanwege de coronamaatregelen maakten de deelnemers het dictee in hun eigen huiskamer. <