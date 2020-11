Abraham Kuyper in de herinnering: ‘Een zeldzaam toegerust menschenkind’

de levensavond van dr. A. Kuyper

Op 18 januari 1921, ruim twee maanden na het overlijden van Abraham Kuyper, stond er in de krant die hij had opgericht, De Standaard, een advertentie van uitgeverij J.H. Kok te Kampen: ‘Thans is verschenen: De levensavond van dr. A. Kuyper’. Het boek was geschreven door twee vrijgezelle dochters van Kuyper, Henriëtte (50) en Jo (45), die hun vader op zijn laatste ziekbed hadden verzorgd. De uitgever deed een dringende, haast dwingende aanbeveling: ‘Niemand, die dr. Kuyper als zijn Leider heeft geacht, late dit hoogst belangrijke en zoo teer geschreven Gedachtenisboek ongelezen.’ In het boek, dat veel aftrek vond, werd Kuyper bijna als een heilige neergezet. ‘Vader was door God toegerust, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .