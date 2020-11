Abraham Kuyper had plezier in een ‘goede caricatuur’ van zichzelf, schrijft hij in de inleiding van een boekje dat in 1909 verscheen: Dr. A. Kuyper in de caricatuur van Joh. Braakensiek. Kuyper knipte karikaturen van zichzelf uit en bewaarde de knipsels in zijn archief.

Door z’n markante hoofd en z’n uitgesproken opvattingen was hij een dankbaar onderwerp voor tekenaars. Kuyper is meer dan duizendmaal getekend, soms liefdevol, vaak hatelijk. Vooral de socialistische tekenaar Albert Hahn schiep er genoegen in om hem kwalijk af te beelden. In de inleiding van Dr. A. Kuyper in de caricatuur schrijft Kuyper dat hij zich nooit gegriefd heeft gevoeld, behalve ‘toen men in 1873 mijn pasgeboren kindeke, in verband met de Vaccine-kwestie, in spotbeeld bracht. Dat was laf.’

De opkomst van de politieke karikatuur viel samen met de carrière van Kuyper. Na de afschaffing in 1869 van het dagbladzegel, een belasting op dagbladen, verschenen er meer kranten, waaronder De Standaard van Abraham Kuyper. Die krante..

