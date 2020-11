Waarom de stoet achter de baar van Abraham Kuyper (1837-1920) zo lang was

Op maandag 8 november 1920, op het eind van de middag, overlijdt Abraham Kuyper, net 83 geworden. Zijn begrafenis, op vrijdag de 12e, had trekken van een staatsbegrafenis, schrijft Johan Snel in zijn pas verschenen boek over het veelzijdige fenomeen dat Kuyper was. Van die begrafenis is zelfs een film gemaakt door het Polygoonjournaal. Te zien is hoe duizenden mensen zich in Den Haag verzamelen om de uitvaart van de gereformeerde voorman van nabij mee te maken. ’s Avonds was die film al in de bioscoop te bekijken.

Samen met Kuyperkenner en CDA-huishistoricus Peter Dillingh loop ik op een winderi..

