In gesprek met Abraham Kuypers kleinzoon: ‘Ik zal geen kaars voor hem aansteken’

Peter Kuyper moet lachen als ik hem aan de telefoon heb om te vragen naar wat het overlijden van zijn bekende overgrootvader Abraham hem doet. ‘Niets, het is honderd jaar geleden en ver voor mijn tijd’, is zijn broodnuchtere antwoord. ‘Ik zal geen kaars voor hem aansteken’, vervolgt Kuyper. De architect en kunstenaar is een zoon van Abraham die de oudste zoon was van Herman Huber Kuyper. Peters opa Herman was weer de oudste zoon van Abraham Kuyper. Peter Kuyper (78) woont sinds zijn twaalfde in Zwitserland. ‘Nederland is voor mij ver weg, zult u begrijpen, vertelt hij vanuit Kaltbrunn.

Bij hem thuis werd er dan ook niet over zijn beroemde grootvader gesproken. ‘Er werd überhaupt niet over politiek gesproken bij ons thuis’, herinnert Peter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .