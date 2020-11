Museum of Contemporary Tibetan Art in Emmen - Tibetaanse traditie en moderne kunst

Nederland kent zo’n duizend officiële musea, en daarnaast een groot aantal officieuze. Welke verborgen pareltjes zitten daartussen? Vandaag: Museum of Contemporary Tibetan Art (MOCTA) in Emmen.

In welk museum zijn we vandaag?

In het enige museum ter wereld voor hedendaagse Tibetaanse kunst. Tashi Norbu − oprichter, directeur, kunstenaar én boeddhistisch monnik – ontvangt ons persoonlijk. Tashi werd geboren in Bhutan, dat deel uitmaakt van het Tibetaanse cultuurgebied. Toen hij negen jaar was, vluchtte zijn gezin naar India. Daar werd hij opgeleid tot traditioneel thangka-schilder (een thangka is een religieuze, oprolbare schildering op doek) en werkte in Dharamsala, India. Op zijn 25e kwam hij naar het Westen en studeerde aan de Sint-Lucas Academie in Gent.

Inmiddels woont hij in Emmen, waar hij in april 2016 het MOCTA opende. Naast exposities organiseert hij hier diverse workshops. Zo is hij deze middag met enkele vrijwill..

