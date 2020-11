Dove Award voor For King & Country

Het nummer Way Maker is door de Gospel Music Association uitgeroepen tot beste nummer van het jaar en ontvangt een Dove Award. For King & Country won een Dove Award voor beste artiest 2020.

Hendersonville

Vrijdagavond zijn de Dove Awards van de Gospel Music Association uitgereikt in Hendersonville, Tennessee. Way Maker is geschreven door Osinachi Kalu Okoro Egbu. Deze Nigeriaanse gospelzangeres zong het ook als eerste in onder haar artiestennaam Sinach. Het nummer is inmiddels al vijf jaar oud en gecoverd door artiesten als Michael W. Smith, Mandis en Bethel Music en wordt ook regelmatig gespeeld door muziekgroepen in Nederlandse kerkdiensten.

For King & Country is een duo dat bestaat uit de Australische broers Joel en Luke Smallbone. Het is voor het eerst in 51 jaar dat een duo de categorie beste artiest wint. De broers wonnen ook de Dove Award voor korte video met ‘God only knows’, een samenwerking met Dolly..

