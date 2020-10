Zo begint het gedicht Zaaier op Walcheren van Okke Jager (1928-1992), een theoloog die ook gedichten schreef. In die combinatie wordt de poëzie nog weleens het slachtoffer, maar hier lijkt het theologisch mis te gaan. Walcheren moest helemaal geen eiland zijn, en Zeeland had er wat voor overgehad als het geen eilandenrijk was geweest. Bovendien: hoezo denkt een theoloog te weten wat God weet?

Er is nog iets. Okke Jager begon als jonge dominee op Walcheren. In Vrouwenpolder om precies te zijn, in ... 1952, het gedicht Zaaier op Walcheren verscheen in zijn debuutbundel in 1954. Elke Zeeuw kent de impact van die vaststelling-van-feiten. Walcheren kwam er, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, relatief goed af. Maar toc..

