Ingetogen maar aangrijpend verslag van een intense vriendschap

De verschijning van een nooit eerder gepubliceerde roman van Simone de Beauvoir, dat is een literaire gebeurtenis. De onafscheidelijken is een autobiografische roman over Zaza, de vrouw die misschien wel het meest De Beauvoirs leven heeft bepaald.

In de recent verschenen biografie van De Beauvoir (geschreven door Kate Kirkpatrick) kwamen we Zaza al tegen als iemand die veel voor De Beauvoir betekend heeft, voor én na haar dood. Als Simone negen jaar oud is, komt ze bij Zaza in de klas, op een oerdegelijke katholieke school. Dat was helemaal het milieu waarin De Beauvoir opgroeide. Ze kunnen allebei heel goed leren, Simone nog net iets beter dan Zaza; maar Zaza daagt Simone uit als het gaat om durf. Zij is vrijpostig, zonder brutaal te zijn. Vrij en vrolijk, zonder over de grens te gaan.

Tussen hen ontstaat een hechte vriendschap, die eindigt bij de tragische dood van Zaza als ze even in de twintig zijn. Maar in De Beauvoirs gedachten blijft Zaza altijd leven. ‘Het verdriet stolde b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .