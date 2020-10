Vergeet niet de herbergzaamheid

De Eerste Wereldoorlog is in volle gang. In de ruïne van een kerk in Noord-Frankrijk woont de negenjarige Gabriel. Hij wordt beschermd door een Duitse majoor. Zijn eigen ouders zijn verdwenen – zijn vader in de oorlog, zijn moeder en broers op de vlucht. Hij is alleen overgebleven. Dagelijks struint hij de slagvelden af, op zoek naar oorlogsbuit. Op een van zijn tochten komt hij plotseling de vijand tegen in de persoon van een gewonde Engelsman. ‘Vergeet de herbergzaamheid niet’, klinkt de stem van zijn moeder in zijn geweten. Onwetend zou hij engelen kunnen herbergen. Hij besluit Ralph Lawrence te helpen en zet daarmee zijn leven op het spel. De brief die hij in de zakken van de man vindt, lijkt voor hem geschreven te zijn. ‘Daarom smee..

