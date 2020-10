Een christendemocraat in hart en nieren, toegewijd katholiek en effectief netwerker

Het grote publiek zal zich Onno Ruding vooral herinneren als de strenge minister van Financiën in de kabinetten-Lubbers I en II (1982-1989). Maar hij was veel meer dan dat: christendemocraat in hart en nieren, toegewijd katholiek, intellectueel begaafd en effectief netwerker.

Onno Ruding, geboren op 15 augustus 1939 in Breda, was enig kind. Maar dat heeft hem niet eenkennig gemaakt. ‘Het was dikwijls wat saai thuis, maar gelukkig woonden er veel vrienden van school, voetbal of hockey vlakbij. En er waren ook logeerpartijen elders bij diverse ooms en tantes met neven en nichten.’ Door heel zijn memoires heen zie je dat Ruding in het leven veel vrienden heeft gemaakt (ook vijanden trouwens). Het heeft hem op de hoogste posities gebracht: in de nationale politiek, in Europa, in de Nederlandse en internationale financiële wereld en in de hoogste kringen van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het geloof was niet iets wat hij er een beetje bij deed. Rudings memoires getuigen ervan dat het overal doorwerkte. Zijn voorgeslacht..

