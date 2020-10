Vader Gerrit kijkt vanuit de hemel toe in nieuwe roman van Esther Gerritsen

‘Op een hete zomerdag, eenentwintig jaar geleden, kroop de vader van Max, drieënzestig jaar oud, in zijn onderbroek naar de koelkast.’

De eerste zin van De terugkeer, de nieuwe roman van Esther Gerritsen, is meteen raak. Hij bevat een komisch beeld dat je meteen voor je ziet, maar het is niet alleen maar komisch. Want waarom heeft zoon Max dit beeld zo veel jaren later nog altijd op zijn netvlies staan?

Al snel komen we erachter dat de vader, Gerrit, twintig jaar geleden is overleden, toen Max nog maar tien was, en zijn zusje Jennie vijf. De kinderen hebben hem vooral als een depressieve man gekend, met zo weinig levenslust dat hij de dagen voornamelijk liggend op de bank doorbracht.

Nu, in het heden van de roman, zijn Jennie en Max volwass..

