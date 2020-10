Er zijn 43.252.003.274.489.856.000 toestanden waarin de kubus zich kan bevinden

De kubus van Rubik omvatte 26 blokjes die om een vast 27e konden bewegen. De kunst was om vanuit een dooreen gehusselde toestand zo snel mogelijk of met zo min mogelijk draaiingen tot een kubus met zes monochrome zijden te komen: 54 vlakjes in zes kleuren.

Rubiks kubus (hij noemde hem zelf büvös kocka, ‘magische kubus’) ontstond in het voorjaar van 1974, toen een 29-jarige architect aan studenten wilde uitleggen hoe apparaten bewegen zonder uiteen te vallen. Hij was gefascineerd doordat hij de kubus die hij had gemaakt niet meer in de beginstand kon krijgen. Hij zat vast in de escaperoom die hij zelf had gebouwd. Het kostte hem een maand, de eerste keer. ‘Het moment van hulpeloosheid is het begin van schepping.’ Tegenwoordig gaat het wel sneller. Het wereldrecord staat sinds 2018 op naam van de Chinese tiener Yusheng Du, met 3.47 seconden. ‘Als je er langer over doet dan vijftien seconden, hoef je je nergens meer in te schrijven bij wedstrijden’, schrijft Rubik en je ziet de oude baas grij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .