Hoe Herman Bavinck - zoekend en tastend - een hele gereformeerde generatie opvoedde

Samen met Abraham Kuyper was hij een van de voormannen van de Gereformeerde kleine luyden. Hij was vooral hun opvoeder, hun pastor, hun dominee – zo blijkt uit een nieuwe biografie.

(beeld nd)

Herman Bavinck schrijjft in brieven aan Christiaan Snouck Hurgronje verrassend actueel over islam

Op een zondagochtend in 1877 besteeg een jonge predikant, een kandidaat nog, de kansel van de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Enschede. Met trillende knieën, zoals hij naderhand schreef aan een vriend. Onvoldaan ook: ‘zoo ver beneden ‘t ideaal’. Maar het was een preek naar aanleiding van 1 Johannes 5:4b die een levensmotto werd: ‘Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’

De jonge kandidaat was Herman Bavinck, de man die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw uitgroeide - samen met Abraham ‘de Geweldige’ Kuyper - tot een van de voormannen van de zich emanciperende ‘kleine luyden’. Waar Kuyper een alleseter - hij stichtte een krant, een partij, ene partij en een uni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .