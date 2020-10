Elizabeth Day schrijft over imperfectie en schaamte. ‘En toch ben ik hoopvol over de mens’

Elizabeth Day interviewt in haar podcast ‘How to fail’ gasten over falen en gevoelens van schaamte. Ook in haar romans keren die thema’s terug. ‘Ik heb gemerkt dat openheid het tegengif voor schaamte is. Zodra ik open besloot te zijn, toonden anderen ook hun kwetsbaarheid en ontstond er verbinding.’

Drie jaar geleden zag de wereld er nog heel anders uit voor de Britse schrijfster Elizabeth Day. Ze was 39 en zojuist gedumpt. Day voelde zich een mislukkeling. Iemand die had gefaald. Ze besloot een podcast te beginnen, How to fail, waarvoor ze mensen uitnodigde heel open te spreken over momenten waarop zij hadden gefaald in hun leven. Ironisch genoeg is de podcast uitgegroeid tot een groot succes. Day heeft het tegenwoordig druk met tal van lezingen en evenementen rond ‘falen’. En ten slotte heeft ze nu ook als romanauteur het tij mee. Haar laatste roman, The Party (Het feest), werd zowel in Engeland als Nederland lovend ontvangen.

The Party was niet de eerste roman die Day schreef. Haar eerste drie romans worden nu opnieu..

