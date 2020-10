De persoonlijke zoektocht van Andreas Jonkers: ‘Vader vind ik nog steeds een raar woord’

‘Daar loopt mijn vader’, denkt Andreas Jonkers (30) soms als hij een haveloze dakloze passeert. Maar dat is onmogelijk, want zijn vader overleed in 2004, op nieuwjaarsdag. Hij werd gevonden met een doorgesneden keel en zeker tweeënveertig snij- en steekwonden, naast een naamloos pad in Amsterdam-Oost. De oorzaak voor dat gruwelijke einde – moord, zelfdoding? – is nooit onomstotelijk vastgesteld. Het forensisch rapport omschrijft hem als ‘kunstenaar die de weg kwijt was’.

De destijds twaalfjarige Andreas huilde wel toen hij het nieuws hoorde, maar ‘uit onmacht’, zegt hij nu, boven een kop koffie in café Kobalt, in de hoofdstad. ‘Niet van verdriet. Ik had geen idee wat ik met het bericht moest. Ze zeiden dat ze mijn vader hadden gevonden, m..

