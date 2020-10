‘Als de kerkklokken luidden, wist ik: er is weer een ongeluk gebeurd’

Karl Marlantes schreef in de jaren zeventig al zijn debuutroman 'Matterhorn', over de Vietnamoorlog. Pas veertig jaar later werd het uitgegeven.

Karl Marlantes (75) draait zijn iPad, zodat niet langer hijzelf in beeld is, maar zijn omgeving. Duizenden kilometers en negen uren tijdsverschil scheiden ons, maar zo kan hij toch even laten zien hoe hij erbij zit. Een tuin kun je het niet noemen, Marlantes woont afgelegen in een bos ten oosten van Seattle, in de staat Washington. Het tuinhuis waar hij schrijft, staat in de schaduw van lange, imponerende douglassparren. Verderop zitten bevers, vertelt Marlantes. Naast het schrijversverblijf staat de houtopslag. ‘Hier houd ik mezelf in vorm. Laatst hadden we hier een flinke storm en vielen er een paar bomen om, dus ik kon weer gaan hakken.’

Marlantes werd in 2010 als schrijver bekend door zijn debuutroman Matterhorn. Daarin verwe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .