Het monster van Congo

Duidelijker kan een foto het niet maken: een zwarte man zit op het bordes van een landhuis. Naast zich een afgehakte hand en een voet. Het enige wat nog rest van zijn dochter. Alice Harris, een Britse protestantse missionarisvrouw maakte de foto in 1904 vlakbij een rubberplantage in Congo Vrijstaat. De man op de foto kwam het verhaal vertellen van een overval waarbij vrouw en dochter werden vermoord en opgegeten, de hand en de voet werden achtergelaten.

Deze foto staat model voor de gruwelen in Congo. Congo is dan een Belgische kolonie waar koning Leopold de Tweede soeverein is, hij heerst er. Maar is hij nu verantwoordelijk voor de gruwelen of niet? Is hij de massamoordenaar – de term genocide valt zelfs – van Congo? Johan Op de Beeck probeert het hele verhaal van deze koning der Belgen, koning van 1865 tot 1909, te vertellen. Niet alleen het verhaal van Congo, maar ook dat van de staatsman, de ondernemer, de strateeg, de persoon Leopold.

Leopold werd geboren in 1835 (de achterflap vermeldt abusievelijk 1853). België was als natie nog een kleuter van vijf jaar oud. Van kinds af aan was hij de gedoodverfde opvolger van zijn vader als koning. Zijn opvoeding was onlieftallig, zoals dat in ..

