De televisiehumor van Koot en Bie veranderde niet. Nederland wel

Ooit was er geen internet en had Nederland maar enkele radio- en televisiekanalen, verdeeld onder een handvol ideologisch verzuilde zendgemachtigden. Daar hoorden partijen bij met rolvaste politici. En Koot en Bie.

Het duo Koot en Bie maakte satire op basis van de actualiteit en ontwikkelingen in de samenleving die iedereen begreep en vaak identiek interpreteerde. Het was leuk. Je bleef er voor thuis. Er werd over nagepraat. Bekende Nederlanders waren verguld als ze door de twee humoristen uit Hilversum werden nagedaan. Wim Kan, de nestor van het politiek cabaret in Nederland, trad bij hen op als de in zijn eigen taal vastlopende ambtenaar Van Puthoven.

Een aantal van hun typetjes zijn nu nog bekend. De Vieze Man. Jacobse en Van Es. Moeder en Zoon Van Putten. Wethouder Hekking. Cor van der Laak, kritisch AVRO-lid ‘en wel hierom’. Meneer Foppe. De Zusjes Veenendaal. De alleenstaande vandaal Robbie Kerkhof. De cannabisbelijdende Koos Koets. De altijd ..

