Jan Janszoon, de Haarlemse piraat die moslim werd

Jan Janszoon was in de zeventiende eeuw een gevreesd en gehaat piraat. In armoede opgegroeid in Haarlem, bekeerde hij zich tot de islam. Zijn leven eindigde als admiraal en gouverneur van de Marokkaanse stad Salé. Gefascineerd door grensgangers, koos Abdelkader Benali hem als hoofdpersoon in zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis.

Reizigers van een nieuwe tijd heet het essay. In Leiden opent maandag onder diezelfde titel een digitale tentoonstelling, die hij heeft samengesteld met de conservatoren van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De Maand van de Geschiedenis, in oktober, heeft als thema 'Oost/West'.

Benali gaat in het essay terug naar woelige wateren van de Middellandse Zee in de zestiende en zeventiende eeuw. De kaapvaart bloeide en Algiers was een bruisende multi-etnische stad waar Nederlanders als Jan Janszoon, Simon de Danser en De Veenboer bekendheden waren.

Intussen kwamen de protestantse Republiek en het islamitische Ottomaanse Rijk op als concurrenten van het Spaanse imperium van Karel V en Filips II. Even eerder, in 1492, was Granada gevallen..

