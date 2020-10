'Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen'

Na de verschijning van zijn laatste roman Het boek van wonderlijke nieuwe dingen en, in hetzelfde jaar, de dood van zijn vrouw, zei Michel Faber dat hij geen romans meer zou schrijven. Nu is er toch weer nieuw werk van hem: een kinderboek dat doet denken aan de Narniaverhalen en tegelijk een ode is aan Charles Dickens.

De afgelopen coronamaanden hadden op het dagelijks leven van Michel Faber (60) weinig merkbare invloed. Als hij wekenlang in zijn eentje op zijn studeerkamer moet doorbrengen, is dat voor hem bepaald geen straf. Faber gedijt goed in die kleine wereld. Hij doet niet aan sociale media. Tijdens zijn bezoek aan Nederland, vanwege de verschijning van de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek, heeft hij zelfs niet een telefoon bij zich. Afwachten dus maar of hij de afspraak niet is vergeten.

Het gaat goed, hij duikt op, ergens in de krochten van TivoliVredenburg, waar deze week het International Literature Festival Utrecht plaatsvindt. In het Nederlands zegt hij: 'Het duurde even omdat het allemaal eenbaanswegen waren', doelend op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .