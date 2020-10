Pelgrimsreis naar Mexico

De opnieuw uitgebrachte roman On the road spreekt 63 jaar na verschijning nog altijd tot de verbeelding. Musici, schrijvers, filmmakers en andere kunstenaars lieten zich inspireren door het adembenemende reisverhaal van Jack Kerouac (1922-1969).

Bob Dylan vergeleek het boek met de Bijbel, de populariteit van Route 66 was ondenkbaar geweest zonder On the road, films als Easy Rider, Paris, Texas en Thelma and Louise zijn rechtstreeks afgeleid van dit oerverhaal en ook Paul Simon, Bruce Springsteen en vele andere singer-songwriters zijn schatplichtig aan de reislustige Kerouac.

Jack Kerouac liet zich voor het schrijven van zijn boek inspireren door John Bunyans Pilgrim’s Progress. De wandelroute was bij hem een snelweg, het beloofde land werd Mexico, maar de reis bleef een levensreis. De spirituele kant van Kerouac kwam in latere boeken als The Dharma Bums (1958), Desolation Angels (1965) en Vanity of Duluoz (1968) nog duidelijker naar voren.

Kerouac wordt door velen beschouwd ..

