De ruzies het huis uit

Wanneer een aanduiding als ‘dagvangst’ op het menu van een restaurant staat, is dat uiteraard bedoeld als een aanbeveling. De te bestellen portie vis, mosselen of garnalen is eerder die dag gevangen zodat de bezoeker verzekerd is van een heerlijk en vooral vers gerecht. Ook het begrip ‘bijvangst’ is afkomstig uit de visserij: er zijn vissen gevangen waarop niet bedoeld is gevist, maar ze kwamen nu eenmaal mee in de netten. Hier is de betekenis meestal niet voordelig: te kleine, moeilijk te verwerken of niet te verkopen vissen. Bij voorkeur verdwijnen ze daarom maar weer overboord.