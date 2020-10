Reis rond de wereld in het jaar 1000, die wij Europeanen maar bar slecht kennen

Het gezicht van prinses Chen uit Binnen-Mongolië was bedekt door een dodenmasker van gehamerd goud. Maar het was niet de rijkdom van de Aziatische prinses, gestorven in 1018 op zeventienjarige leeftijd, die de archeologen het meest verbaasde. Het was de herkomst van sommige grafgiften: uit Noord-Europa.

De tombe van Chen is een icoon van mondialisering in het boek Het jaar 1000 van Valerie Hansen. De geschiedenisprofessor van Yale University sleurt haar lezers mee over de hele wereld. Ongeveer in dat jaar 1000 voeren de Vikingen langs Groenland naar Amerika, en dat is voor Hansen aanleiding om te stellen dat mondiale handelsnetwerken vanaf dat moment mogelijk werden: alle delen van de wereld raakten op een of andere manier op elkaar aangesloten.

Het graf van Chen bewijst het. De prinses uit de Liao-dynastie in Binnen-Mongolië, geboren kort na het jaar 1000, was amper zeventien toen ze stierf. Ze werd begraven in een weelde van grafgiften. Veel voorwerpen waren van barnsteen. En dan niet de barnsteen van de nog redelijk nabije Aziatische ..

