Jan Janszoon, de Haarlemmer die moslim werd en stierf als admiraal in Marokko

Jan Janszoon was in de zeventiende eeuw een gevreesd en gehaat piraat. In armoede opgegroeid in Haarlem, bekeerde hij zich tot de islam. Zijn leven eindigde als admiraal en gouverneur van de Marokkaanse stad Salé. Gefascineerd door grensgangers, koos Abdelkader Benali hem als hoofdpersoon in zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis.

Leiden

Reizigers van een nieuwe tijd heet het essay. In Leiden opent maandag onder diezelfde titel een digitale tentoonstelling, die hij heeft samengesteld met de conservatoren van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De Maand van de Geschiedenis, in oktober, heeft als thema Oost/ West.

Benali gaat in het essay terug naar woelige wateren van de Middellandse Zee in de zestiende en zeventiende eeuw. De kaapvaart bloeide en Algiers was een bruisende multi-etnische stad waar Nederlanders als Jan Janszoon, Simon de Danser en De Veenboer bekendheden waren. Deze mannen waren avonturiers, vaak op zoek naar rijkdom. Met hun impulsieve acties hielpen ze de Lage Landen om haar naam te vestigen in het zuiden.

Intussen kwamen de protestantse Republiek en het islamitische Ottomaanse Rijk op als concurrenten van het Spaanse imperium van Karel V en Filips II. Even eerder, in 1492, was Granada gevallen - het laatste islamitische bolwerk in Europa. Het was het begin van de Expulsie: de verdrijving en onderdrukking van de islamitische Morisken, die uitweken naar Marokko.

Wat is Europa, wat Afrika? Wat is islamitisch, wat christelijk? Fronten verschoven, grenzen waren vloeibaar. Het essay van Benali maakt aan de hand van Janszoon actuele thema’s bespreekbaar: identiteit en integratie, islam versus christendom, vluchtelingenstromen en de grenzen van Europa. En Benali gaat terug naar Ighazzazzen, zijn geboortedorp in de Rif aan de kust. Zijn familie speelt een prominente rol in het essay.

Wat boeit u aan Jan Janszoon?

‘Het interessante aan hem is dat hij echt uniek is. Van alle bekeerlingen gaat hij het verst: hij gaat over naar de islam, laat zich besnijden en trouwt met een Moorse vrouw. Tegelijk is hij kind van grote historische omwentelingen en ziet hij mogelijkheden om in die nieuwe politieke constellatie een plek te winnen. Dat doet hij met kennis en vernuft, maar ook met sluwheid, over de grens van het criminele.

Nederland was het Apple van zijn tijd: technologisch innovatief. Jongens als Jan Janszoon groeiden op de scheepswerven op en zetten die kennis in bij het kaapvaren. Ze zijn eigenlijk super-expats. Janszoon maakte de belegering van Haarlem mee, een traumatische ervaring. De afkeer van de Spanjaarden vormde zijn identiteit. Ingrijpende gebeurtenissen vormen ons meer dan bijvoorbeeld cultuur. Dat is nu nog zo, met oorlogen, klimaatproblemen en de coronapandemie.’

Morgen vanaf 10.00u is @abdelkabenali te gast @OVTradio1 om het startschot voor de @MaandvdGesch te geven en te vertellen over zijn essay 'Reizigers van een nieuwe tijd'. Op maandag presenteert hij @ubleiden zijn online tentoonstelling in onze Boekensalon: https://t.co/cpRYvYNTc3 pic.twitter.com/7nET4Dnznh — UBLeiden (@ubleiden) September 26, 2020

Schokmomenten dus.

‘Ja, en dat beleven we nu ook, met deze pandemie. Het is ingrijpend dat een generatie van tussen de vijf en vijftien/ eenentwintig jaar twee jaar van z’n leven kwijt is.

Bij Jan Janszoon speelt nog een ander aspect: het jonge geloof van het protestantisme. Daar zit iets in van individualisme, eigengereidheid en opportunisme. Dat maakt het ook makkelijker zich te bekeren tot de islam. De echte grote satan, dat is het katholicisme. Protestantisme en islam bestreden dezelfde vijand.’

Ziet u overeenkomsten tussen protestantisme en islam?

‘Het zijn allebei new kids on the block. Deze twee religies komen op in een ongelooflijke dynamiek. Ze zijn allebei te lokaliseren langs de kusten. De hugenoten zitten in Frankrijk in La Rochelle. De Zeeuwse eilanden zijn vrijhavens. De Ottomanen worden in de Middellandse Zee een wereldmacht. Kustgeloven. Water is heel belangrijk voor de verspreiding van religie en macht. Jan Janszoon, Simon de Danser en De Veenboer hebben bijgedragen aan het vestigen van de macht van de Republiek. In naam strijden ze voor het Ottomaanse Rijk, maar ze verdedigen ook de belangen van de Republiek. In Algiers zijn zij bekende namen, Nederlandse ambassadeurs. Tegelijk hadden ze meervoudige identiteiten. Dat herken ik ook bij mezelf.’

Bekering was ook vaak strategisch, pragmatisch. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, want wij vinden dat bekering van binnenuit moet komen. Wat betekende dat woord destijds?

‘Het was geen individuele beleving. Was de besnijdenis van Jan Janszoon oprecht? Het was ook een stuk investeren in zijn carrière. Misschien was hij een snoever, die blufte. Ik weet het niet. De grenzen tussen de religies waren fluïde. Morisken mochten in Spanje bijvoorbeeld helemaal niks meer: geen Moorse kleding dragen, niet Moors dansen of koken. Wat deden de katholieken echter? Die gingen zelf Moors zingen en dansen, trokken Moorse kleding aan. Ze kannibaliseren die cultuur. Dat deed Jan Janszoon ook. Hij bekeert zich niet zozeer - hij kannibaliseert de islamitische cultuur, eet ‘m gewoon op.’

Tegelijk opent uw essay met een citaat van een tijdgenoot, die vindt dat Jan Janszoon ‘zijn ziel vermoord’ heeft.

‘Jan Janszoon was voor Nederlanders de satan. Hij keerde zich af van het geloof, liet zich besnijden en maakte ook zijn eigen landgenoten tot slaaf. Ik kan daar ook niet bij met mijn verstand. Dat is wat je tegenwoordig ziet bij ISIS: jihadisten bekeren zich en keren zich tegen hun eigen familie.’

Janszoon is ongrijpbaar: piraat, ISIS-ganger, maar hij eindigde als machtig admiraal.

‘Ook dat is heel modern. Je ziet tegenwoordig veel mensen die door verschillende culturen heen carrière maken. Ik merk het ook aan mezelf: ik kom uit Marokko, schrijf boeken in het Nederlands en kannibaliseer ook mijn cultuur en geef dat weer terug in een andere vorm. Jan Janszoon moet ook die verwarring hebben veroorzaakt. Dat hoort bij grensgangers.’

Ook Ighazzazzen, aan de Marokkaanse kust, is met die piratengeschiedenis verbonden. Bent u zo op het idee gekomen dit onderwerp te kiezen voor het essay?

‘In mijn geboortestreek sprak ik op het strand een lokale jongen. Hij vertelde me dat daar vroeger piraten waren. Als ze een Europees schip zagen, bliezen ze op een ramshoorn, lokten de boot en gingen er in hun vissersbootjes opaf. Ik ken die bootjes uit mijn jeugd, heb erop gezeten, maar wist niets van die geschiedenis van piraterij. Dat duurde tot ver in de negentiende eeuw, dus mijn voorouders moeten piraat zijn geweest.’

U ziet zich als grensganger tussen Europa en Noord-Afrika. Loopt aan die Marokkaanse kust alles in elkaar over?

‘Je hoeft maar een beetje te krabben en die geschiedenis van Andalusië en de Expulsie komt aan de oppervlakte. De mensen vluchtten destijds naar Tanger en Tétouan. Het is enerzijds een splitsing: je krijgt een christelijk Iberië en een islamitisch Marokko. Maar ook het feit dat er nu nog steeds migranten oversteken naar Europa heeft met die grens te maken.’

Integreerden de Morisken in de Marokkaanse samenleving?

‘Nee, ze zorgden voor problemen. Het land was overspoeld met vluchtelingen, hoogopgeleid, die banen inpikten. Ze hadden veel kennis, waardigheid en ook arrogantie. Ik denk dat ze de grond waarop ze Salé hebben gebouwd gewoon hebben geclaimd. De bewoners waren eerder in Spanje al een enclave op zich en gingen in Marokko op dezelfde voet door.’

Bijna duizend jaar was Spanje islamitisch. Plaatst dat de hedendaagse discussie, of de islam wel bij Europa past, in een ander licht?

‘Met de verdrijving van de Morisken begint een staatsbestel dat naar zuiverheid streeft. De puurheid van het bloed is leidend voor het katholieke bewind. Inquisitie en vervolging komen op. Dat leidt later tot nationalisme, Blut und Boden. Als we in Europa willen praten over identiteit en tolerantie, moeten we het hebben over wat er toen is gebeurd in Andalusië. Er kwam een staatsdoctrine om het land leeg te maken, gesteund door de kerk. Ik denk dat dit inquisitiedenken nog altijd in onze cultuur zit, in ons nationalisme. Tegelijk weten we door de religieuze strijd in het verleden in Nederland heel goed dat religieuze vrijheid belangrijk is.’

Hoe moeten we tegenwoordig omgaan met onderlinge (religieuze) verschillen?

‘Ik wil pleiten voor meer relativisme. We moeten vaker bevragen wat voor ons heilig is. Ik heb een keer bij de remonstranten de “preek van de leek” gehouden. Toen probeerde ik een brug te slaan tussen de drie boeken: Oude Testament, Nieuwe Testament en Koran. Ik wilde daarmee het gesprek op gang krijgen. Veel mensen hebben geen parate kennis van mijn moedergeloof. Dus je moet ze een beetje opvoeden. Dat leidt tot kruisbestuiving, mensen vinden dat interessant.’

Tegelijk roept het bij orthodoxe gelovigen verzet op.

‘Zeker. Ik heb in mijn familie ook een tak die zegt: de zegel van het geloof is de profeet Mohammed en dat moet je vooral duidelijk maken. Als je dat niet doet, is dat keihard relativime. Dat past bij onze tijd. Kijk naar mensen als Baudet, alt-right en ook naar salafisme. Zij zeggen allemaal: als je aan relativisme doet, is dat het einde van je cultuur.’ <