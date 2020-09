In zijn nieuwe historische roman Mrs. Degas geeft Arthur Japin een mooi tijdsbeeld

In de vorige roman van Arthur Japin, Kolja (2017), zat de gelijknamige hoofdpersoon dicht op de huid van componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Kolja, een dove, omringd door muziek. In Vaslav (2010) verkende Japin het leven van balletdanser Vaslav Nijinski, die stopte met dansen en spreken. Nu is er Mrs. Degas, met een hoofdrol voor Edgar Degas (1834-1917), de kunstschilder die blind werd. Zo verkent Japin gaandeweg alle kunstvormen aan de hand van een beroemde kunstenaar.

De roman in drie delen zit stevig in elkaar. Mrs. Degas speelt zich afwisselend af in Degas’ woonplaats Parijs en bij zijn Amerikaanse

familie in New Orleans. Het verhaalheden is 1912, het jaar waarin de blind geworden Degas noodgedwongen moet verhuizen. Hij krijgt bij het uitzoeken van zijn inboedel hulp van een vrouw die zegt te zijn ingehuurd door galeriehouder Paul Durand-Ruel. Dat dit niet de waarheid is, weet je als lezer al snel, want de vrouw doet als ik-verteller verslag van haar bezoeken aan Degas, en richt zich daarbij tot een lang onbekende ‘jij’. Ook de identiteit van de vrouw zelf blijft tot ver in de roman mysterieus, een subtiele aanwijzing hier en daar, waardoor een mooie spanningsboog ontstaat. Tussen haar..

