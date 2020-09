Abraham Kuyper dacht vanuit beginselen en bij verschil van mening had de ander ongelijk

Op een zondagmorgen in 1890 belde een zestienjarige jongen aan bij het huis van Abraham Kuyper in Amsterdam. Die jongen was Rie Brusse, die later een vermaard journalist van de NRC zou worden. Rie spaarde handtekeningen van bekende mensen. Kuyper (1837-1920) was bekend. In 1879 had hij de Antirevolutionaire Partij opgericht, in 1880 de Vrije Universiteit gesticht en in 1886 de Hervormde Kerk gescheurd. Als hoofdredacteur van de gereformeerde krant De Standaard gaf hij dagelijks commentaar op de Haagse politiek en het wereldgebeuren. Redenerend vanuit zijn gereformeerde beginselen drong hij menige tegenstander in de hoek.