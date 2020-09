‘Elite ziet te weinig dat succes óók komt door geluk en aanleg’

Hoe schrijft de schrijver? De problemen die filosoof Michael J. Sandel aansnijdt in zijn nieuwe boek zijn complex, maar de boodschap is helder: de elite moet ophouden zich verheven te voelen boven de rest. Want succes is niet altijd een kwestie van verdienste.

Michael Sandel: ‘Het debat moet minder gaan over sociale stijging en meer over waardig­heid van arbeid.’

Amsterdam

Filosofen en rocksterren lijken weinig op elkaar. Maar de Amerikaan Michael J. Sandel (1953) wordt, niet zonder reden, de ‘rockster van de moraal’ genoemd. Hij is – zeg maar – de Bob Dylan van de politieke filosofie. Met zijn onlinecolleges en boeken trekt hij een miljoenenpubliek, van Azië tot Amerika. Ook in Nederland is zijn werk populair. Toch staat het bescheiden en bedachtzame voorkomen van de Harvard-hoogleraar politieke wetenschappen, die een interview geeft via Zoom, in schril contrast met zijn bijnaam.

In Niet alles is te koop uit 2012 bekritiseert hij het doorgeschoten marktdenken. De ongebreidelde expansie van de markt heeft, aldus Sandel, geleid tot een toenemende sociale aparthe..

