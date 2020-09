Niet Thorbecke, maar Abraham Kuyper is de ware democraat. ‘Ik durf hem de vader van onze democratie te noemen’

Johan Snel schreef een portret van de veelkleurige Abraham Kuyper. Voor Snel is Kuyper de man van het volk. ‘De kerk is van de leden en de politiek is aan de gewone kiezers; voor Kuyper zijn dat twee kanten van dezelfde zaak.’

Al enkele jaren is Johan Snel (58), historicus en docent journalistiek aan de CHE, in deeltijd bezig met zijn proefschrift over het journalistieke werk van Abraham Kuyper (1837-1920). Tijdens zijn speurwerk in het immense archief van Kuyper stuitte Snel steeds weer op nieuwe gegevens. Te mooi om te laten liggen. Hoe moest hij die nieuwe informatie een plek geven in zijn proefschrift, dat al voor twee derde af is? Dat ging wringen. Snel kreeg een ingeving en de coronatijd maakte het mogelijk daar rap werk van te maken. In dit Kuyperjaar wil hij met zijn boek een compleet portret bieden van de man met zeven levens. De zeven levens van Abraham Kuyper komt met nieuwe informatie en geeft correcties op eerdere biografieën. ‘Het klinkt..

