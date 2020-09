Rik Torfs vindt de kerk fantastisch. ‘Daar kun je tenminste nog onvolmaakt zijn’

Een kerkjurist die de kerk fantastisch vindt, zo verrassend is dat natuurlijk niet. Rik Torfs (63), hoogleraar kerkrecht aan de Katholieke Universiteit in Leuven, lacht. ‘Als kerkjurist word je al snel geconfronteerd met allerlei problemen, die ervoor zorgen dat je geen al te hoge dunk krijgt van het instituut.’

Toch is het precies die houding die maakt dat Torfs na al die jaren, waarin hij geregeld in botsing kwam met de Belgische bisschoppen, van de kerk houdt. ‘Ik heb altijd onderscheid gemaakt tussen de christelijke boodschap en het instituut van de kerk. Wanneer je dat doet, valt er goed mee te leven.’

In De kerk is fantastisch! schetst Torfs niet alleen waarom juist de kerk een plaats kan zijn voor mensen die het beu zijn om elke dag gelukkig te moeten zijn, maar pleit hij er ook voor om een kerkgebouw nooit af te stoten.

Wat bedoelt u eigenlijk wanneer u het over de kerk hebt?

‘De kerk heeft voor mij vele betekenissen. Het is in ieder geval het gebouw zelf. Een leeg gebouw, dat is het meest gastvrij. Waar mensen even binnen kunnen lopen, en ..

