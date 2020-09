'Verboden te vliegen' wint Beckmanprijs

Alphen aan den Rijn

Verboden te vliegen van Martine Letterie is uitgeroepen tot het beste historische jeugdboek en krijgt daarvoor de Thea Beckmanprijs. De jeugdroman gaat over een meisje dat opgroeit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de jury vertelt de schrijfster ‘vol warmte over het leven in een groot gezin'. De Jonge Beckman, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf, ging naar Schaduw van de leeuw van Linda Dielemans. De Thea Beckmanprijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in Alphen aan den Rijn en is vernoemd naar de schrijfster (1923-2004) van onder meer Kruistocht in spijkerbroek. <