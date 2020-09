Een geschiedenis van intriges en samenzweringen

De nieuwe roman van Mario Vargas Llosa is er een vol internationale samenzweringen. De bemoeizieke Verenigde Staten veroorzaken heel wat ellende in Centraal-Amerika.

Aan de basis van Bittere tijden, de nieuwe roman van de Peruaanse Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa, ligt een opmerkelijke historische gebeurtenis. Of beter: een reeks gebeurtenissen, omstreeks 1950, in Guatemala en enkele andere landen in Centraal-Amerika.

In 1954 werd in Guatemala een militaire coup gepleegd. Carlos Castillo Armas greep de macht. Zover was het echter nooit gekomen zonder steun van de Amerikaanse overheid en de CIA. De grote vraag is dan ook: waarom hielp Amerika in vredesnaam bij de omverwerping van de regering van een democratisch gekozen leider, Jacobo Árbenz? Het officiële antwoord: Árbenz zou een communist zijn, en zijn regering zou het Sovjetcommunisme promoten in Centraal- en Zuid-Amerika.

Lat..

