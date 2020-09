Het Nederland van 1940-1949: De oorlog na de oorlog

Aan het eind van de oorlog kregen Nederlanders te maken met excessief geweld. Er is een verband met het excessief geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

De meeste Nederlandse mannen die rond 1925 werden geboren, maakten meer ellende mee dan hun kinderen en kleinkinderen. Ze groeiden op in de jaren dertig, een tijd van grote werkloosheid, maatschappelijke polarisatie en dreigend oorlogsgevaar. Ze werden volwassen in de oorlog, en moesten onderduiken om aan dwangarbeid in Duitsland te ontkomen. Na de oorlog moesten velen hun dienstplicht vervullen in Nederlands-Indië, waar een koloniale oorlog woedde. Hun gevechtservaring was minimaal, hun uitrusting schamel en hun kennis van de tegenstander en het gevechtsterrein gering. Het verblijf in Indië heeft veel van deze soldaten voor het leven getekend.

