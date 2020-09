Een ‘verpletterende’ biografie van Alfred Nobel: Hij hunkerde naar een zielsverwant

In haar verpletterende biografie Alfred Nobel. Het verhaal van een man en zijn tijd biedt Ingrid Carlsberg explosief materiaal: Nobel had een ambivalente relatie met een Joodse vrouw en schreef in het geheim Engelse gedichten.

De uitvinder van het dynamiet is onlosmakelijk verbonden met de uitreiking van de jaarlijkse Nobelprijzen. Over Alfred Nobel (1833-1896) zélf weten we bijna niks.

Het beeld van Alfred Nobel is na zijn dood zorgvuldig gepolijst. In de tot nu toe verschenen biografieën ontbreekt de interne worsteling die hij doormaakte: moest hij zich toeleggen op een verdieping van zijn geest door het schrijven van literatuur of kon hij de mensheid vooruit helpen met zijn uitvindingen? Carlsberg geeft in haar sprankelend geschreven boek een genuanceerd beeld van Nobel. En passant schetst ze treffend de belangrijkste gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen uit de negentiende eeuw.

Dat Alfred in de voetsporen van zijn vader Immanuel (1801-1872) ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .