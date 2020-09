Schrijver Mark Galeotti: De Russische kerk doet goede zaken

De Britse historicus Mark Galeotti (55) is actief voor de denktank Mayak Intelligence en het Royal United Services Institute in Londen. Hij schreef We moeten het even over Poetin hebben en onlangs Een kleine geschiedenis van Rusland. Van de heidenen tot Poetin. ‘Nee, een maffia is de Russisch-Orthodoxe Kerk niet. Ze schieten geen concurrenten neer. Maar een monopolist is de kerk wel in een aantal opzichten. Misschien een beetje vergelijkbaar met het Vaticaan.’ Het economisch imperium van de Russisch-Orthodoxe Kerk is volgens Galeotti groot. ‘De kerk heeft een computercentrum in Novokuznetsk, het Russisch dealerschap voor BMW, een aantal hotels, tot voor kort een granietmijn. In 2014 bracht business de kerk 5,6 milj..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .