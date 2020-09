Het boek ‘Eiland’ van Sytse van der Veen: Vuur stoken met kostbare boeken

‘Wat zijn wij? Mensen? Of dieren? Of barbaren?’ schreef William Golding in zijn beroemde roman Heer van de vliegen. Sytse van der Veen koos dit citaat als motto voor zijn debuut, de novelle Eiland. In het boek van Golding moeten jongens overleven op een onbewoond eiland, waar ze vervallen tot bruut geweld. In de novelle van Van der Veen zeggen de bewoners: wanorde is gaaf, wij hebben dit paradijselijke stukje grond in een chaos veranderd vanuit ons vrijheidsideaal. Wat zal hierop de reactie zijn van de eigenaar van het eiland?

Eiland is een eigentijdse parabel over mensen die de aarde uitputten en aan zichzelf ten onder gaan. De literatuur heeft al veel van zulke verhalen geleverd. Daarom is er originaliteit voor nodig om zo’n parabel nog een keer op te zetten. Van der Veen is erin geslaagd. Het is een vlot en eigentijds verhaal.

De hoofdpersoon is Alwin, een jongen van twintig jaar, die een diepe afkeer ontwikkelt van ‘de mechanismen van de moderne samenleving’. Hij ontvlucht zijn ‘bedompte levenshuis’ en sluit zich aan bij een groep alternatievelingen op een mooi eiland. Het is hun, inclusief een grote villa, toevertrouwd door de eigenaar. Maar ze kweken een hoge huurachterstand, leven op drank en drugs en stoken de kostbare bibliotheek op in hun feestvu..

