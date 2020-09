De gevallenen van de VU

Edith Jüdell, de enige Joodse werknemer van de Vrije Universiteit in oorlogstijd, bekeerde zich vlak voor haar dood tot het christelijk geloof. Tot voor kort wist niemand wie ze was.

Tegenover de ingang van de aula van de Vrije Universiteit (VU) hangt een bronzen gedenkplaat van 106 centimeter hoog en 86 centimeter breed. Op de plaat staan negentig namen, waaronder die van K. Sietsma, R.J. Dam, H.A. van Andel, V.H. Rutgers en A.H. Colijn. Wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, begrijpt dat het gaat om gereformeerde mannen die aan de VU hebben gestudeerd en in de oorlog gestorven zijn.

De gedenkplaat of plaquette werd op 3 mei 1952 onthuld in de hal van het hoofdgebouw van de VU aan de Keizersgracht. Later verhuisde ze naar de nieuwbouw van de VU in Buitenveldert, waar ze inmiddels een halve eeuw bij de ingang van de aula hangt. Talloze bezoekers van oraties en promoties hebben ernaar gekeken en erover gemijmerd of nage..

